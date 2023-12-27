عاجل
مسلسل يبحث عن حلقة أخيرة.. قضايا فساد وزارة التموين تحرج الوزير أمام الشعب
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد عبده| استعدادات حفل اليوبيل الماسي بموسم الرياض.. صور

محمد عبده
محمد عبده

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، والذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

البروفات النهائية لحفل محمد عبده في موسم الرياض 

وصل محمد عبده إلى الرياض لإتمام الاستعدادات الأخيرة للحفل مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وإجراء البروفات الغنائية الكلاسيكية والشعبية.

 

 

محمد عبده.. ليلتان غنائيتان بين الكلاسيكي والشعبي في اليوبيل الماسي 

 

تقام الليلة الأولى في 29 ديسمبر مع أشهر الأغاني الكلاسيكية لـ محمد عبده، وأبرز القصائد الخالدة التي تغنى بها طوال تاريخه

 

والليلة الثانية في 30 ديسمبر، مع مجمل الاغاني الشعبية التي قدمها محمد عبده، والتي تبرز اللون الغنائي المميز للملكة العربية السعودية، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد.

 

نبذة عن محمد عبده وبداياته الغنائية 

محمد عبده من مواليد 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان بالسعودية، بدأ مسيرته الغنائية في عام1961 في سن مبكر وهو طالب في إحدى المعاهد الصناعية بجدة، واكتشفه عباس فائق غزاوي حينما غنى في البرنامج الإذاعي “بابا عباس”.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة 

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”. 

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

مواد متعلقة

بيان تحذيري من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية

نفاد تذاكر حفل ماجد المهندس في البحرين

بلقيس تطرح أحدث أغانيها "شذكرك بيّا".. فيديو

ليلة نجمات العرب| أسما لمنور تنضم لمطربات الحفل

بالدولار.. أسعار حفل جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم

استمرار رامي جمال وفريد في صدارة يوتيوب

حماقي| موعد ومكان الحفل الختامي لكأس السوبر المصري

فرسان الشرق تجسد حكاية "زنوبيا" ملكة الشرق بأوبرا الإسكندرية
الجريدة الورقية