تحذيرات شديدة من الصحة.. طرق الوقاية من مرض الربو

الربو.. يعد مرض الربو من الأمراض التي تًصيب الإنسان نتيجة عوامل وراثية أوبيئية كتلوث البيئة المحيطة وتلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات.

مرض مزمن

والربو هو مرض مزمن يُصيب الممرات الهوائية للرئتين، وينتج عن التهاب وضيق الممرات التنفسية؛ مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية ويؤدى إلى نوبات متكررة من ضيق بالتنفس مع صفير بالصدر مصحوب بالكحة والبلغم بعد التعرض لاستنشاق المواد التى تثير ردود فعل حساسية أو تهيج للجهاز التنفسي.

كما تختلف النوبات في شدتها وتكرارها من شخص إلى آخر، وهو من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال.

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من مرض الربو، مناشدة بضرورة استشارة الطبيب أولا قبل أخذ أي دواء.

وتتمثل أعراض مرض الربو كالآتي:

السعال

ضيق التنفس

الصفير عند التنفس

انقباضات أو الآم في الصدر

اضطراب في النوم بسبب ضيق التنفس

أنواعه

الربو التحسسي وهو الذي يظهر مع الحساسية الموسمية ونتيجة التعرض لمسببات الحساسية مثل بعض أنواع الطعام أو الأتربة.

الربو الغير تحسسي وهو الذي له علاقة بالحساسية نتيجة التعرض للعطور أو حرق الخشب أو تلوث الهواء.

أنه يظهر مع الحساسية الموسمية، ويحدث نتيجة التعرض لمسببات الحساسية.

كما أن البعض يعاني من أعراض الربو نتيجة التعرض لمحفزات معينة ( الحيوانات الاليفة أو حبوب اللقاح).

والبعض الآخر يعاني نتيجة أعراض مستمرة تتطلب علاجًا يوميًا.

طرق الوقاية من الربو

الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعل الانسان أقل عرضة للنوبات الشديدة.

طرق الوقاية

الابتعاد عن التدخين والمدخنين

ممارسة الرياضة حيث أنها تلعب دورًا في تقوية عضلات الصدر

الابتعاد عن التيارات الهوائية الباردة، بخاصة عندما تكون في مكان دافئ أو حار

الابتعاد عن ملوثات الهواء كالعطور والمبيدات

الابتعاد عن الاماكن الزراعية والبساتين

الالتزام بتعليمات الطبيب فيما يخص الأدوية

التخلص من مسببات الحساسية