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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لعشاق الحلويات.. طريقة عمل كيكة القهوة الباردة

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث الجميع علي طريقة سريعة لعمل حلوي في المنزل لا تستغرق وقتًا طويلًا لإعدادها، وتتميز بمذاقها الشهي، لذا نقدم لك طريقة عمل كيكة القهوة الباردة الشهيه بالخطوات.


 

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة

المقادير

- حليب : كوب (سائل) 

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة 

- سكر : 2 ملعقة كبيرة 

- كريمة الخفق : 150 غراماً 

- كريم كراميل : 2 ظرف 

- القشطة : 100 غراماً 

- بسكويت : 200 غم 

- الماء : كوب 

- الكاكاو : ربع كوب 


 

طريقة التحضير

ضعي الحليب، ونصف كمية القهوة، والسكر في وعاء وحركي حتى تذوب القهوة.

أضيفي كريمة الخفق، واخفقي الخليط جيداً حتى تحصلي على كريمة ناعمة.

أضيفي الكريم كراميل والقشطة، وأعيدي الخفق حتى تتجانس المكونات تماماً.

اخلطي الماء مع نصف كمية القهوة المتبقية في وعاء جانبي صغير، ثم غمّسي قطع البسكويت في المزيج ووزعيها في طبق بايركس كطبقة أولى.

ضعي كمية من الكريمة ووزعيها بالتساوي فوق الطبقة الأولى، وكرري الخطوة حتى تحصلي على عدة طبقات من البسكويت والكريمة.

رشي الكاكاو على الوجه.

أدخلي الطبق إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات حتى تبرد الكيكة وتتماسك وقدميها باردة.

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