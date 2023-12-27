نقابة المهن الموسيقية تعلق على أغنية «روبي».. ليست مطربة

قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة فوجئت بنزول أغنية الفنانة روبي «3 ساعات متواصلة» وأحدثت جدلا كبيرا في الشارع المصري من الكلمات التي جاءت في الأغنية، وإلى الآن لم يصدر أي قرار حتى الآن.

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» المذاع من خلال قناة «المحور»، أن الفنانة أم كلثوم حينما كانت تغني في زمانها كانت تتحدث بشكل ما تجعل المستمع ينتقل لمكان ما بالرقي التي تتحدث به السيدة الراحلة أم كلثوم، ولكن نفس الكلام إذا قيل لمطربة أخرى ترقص سيتم نقل الحديث أو التفكير لمكان آخر، «روبي ليست مطربة وإنما مؤدية، وهي منتسبة للنقابة وليست عضوا عاملا.

وتابع أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا برئاسة النقيب مصطفى كامل، وبمجرد صدور قرار سيتم إعلانه من خلال كافة الصحف والفضائيات المختلفة، «أنا سمعت الأغنية بالفعل، والكوبليه التاني من الأغنية هو الأزمة، والسياق بتاعها مفاجئ وناس كتير اتكلمت أنه فيه جرأة شوية في الكلام وخدشت حياء ناس كتير من خلاله».

وواصل أنه من الوارد أن يكون القافية هي السبب أن تجعل عزيز الشافعي يكتب هذه الكلمات إذ أنه من الواضح في الأغنية أنه قد تم وضع الألحان ومن ثم الكلمات فيما بعد.

