الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدافع سيراميكا يخرج من حسابات الزمالك في يناير

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك لم يتفاوض مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا، تحسباً للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"أحمد رمضان بيكهام من اللاعبين الجيدين في الدوري الممتاز، وتم ترشيحه من قبل وكلاء للاعبين ولكن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب سواء شفهية أو رسمية".


وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك يصبون تركيزهم في حل أزمة القيد في المقام الأول، ومن ثم التركيز في ملف الصفقات، على حسب الاحتياجات الفنية وفقا لرؤية الجهاز الفني

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