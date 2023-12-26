شراكة بين كريتيفا وCIT لتعزيز ريادة الأعمال وتكنولوجيا التصنيع

أطلقت مراكز إبداع مصر الرقمية ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، شراكة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال فى مصر وربطها بالتكنولوجيا والتصنيع.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على تشجيع الشركات المصرية الناشئة وتمكينها لسد احتياجات قطاع الصناعة والتغلب على التحديات، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد الرقمى وتحفيز الابتكار.

وبموجب الشراكة، يتم دعم أنشطة مبادرة تكنولوجيا التصنيع ManuTech التى أطلقتها الغرفة بهدف دعم اتجاهات تكنولوجيا التصنيع الرقمى الحديث، وتعزيز دورها وأثرها على قطاع التصنيع.

مراكز إبداع مصر الرقمية هى مشروع وطنى يتولى تنفيذه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

يهدف المشروع إلى دعم الطلاب والخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة.

توفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل والعمل وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

تأسست غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عام 1999. وتتمثل مهمتها فى دعم نمو الجهات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يضمن نمو الشركات المصرية ويواكب توجهات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيات التصنيع الحديث.