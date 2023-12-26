اعتماد أول وثيقة مصرية متخصصة فى ميتافيرس دوليًا

اعتمد الاتحاد الدولى للاتصالات التقرير الفنى الذى أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول «الجوانب التنظيمية والاقتصادية فى عالم ميتافيرس، خاصة المتعلقة بحماية البيانات».

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق المتخصص المعنى بالميتافيرس، التابع للاتحاد، الذى انعقد فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر بمقر الاتحاد فى جنيف، سويسرا، وشاركت فيه وزارة الاتصالات.

يُعد التقرير أول وثيقة عربية وأفريقية يعتمدها الاتحاد الدولى للاتصالات بشأن التحديات المتعلقة بحماية البيانات فى عالم ميتافيرس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية. كما أن التقرير هو أول وثيقة مصرية معتمدة دوليًا، متخصصة فى مجال الميتافيرس.

أعد التقرير المهندس أحمد سعيد مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والإحصائية، وفريق الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمنظمات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كمساهمة للفريق المتخصص المعنى بالميتافيرس.

وخلال التقرير، قام فريق وزارة الاتصالات بتحليل الجوانب الاقتصادية والتنظيمية للميتافيرس ودراسة التأثير المحتمل لهذه التكنولوجيا الناشئة على مختلف القطاعات بهدف تحديد دور الميتافيرس فى دفع النمو الاقتصادي، مع ضمان وجود إطار تنظيمى يُسهم فى تعزيز الابتكار فى هذا المجال وحماية حقوق المستخدم وخلق نظام بيئى آمن وشامل.

ويؤكد اعتماد الاتحاد للتقرير الفنى الدور الفاعل الذى تؤديه وزارة الاتصالات فى تعزيز الحوار العالمى فى هذا الشأن ورسم مستقبل التكنولوجيات الرقمية، إلى جانب جهودها المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتبنيها. كما يعكس التقرير أهمية التعاون الدولى وتبادل المعرفة والمشاركة فى المنتديات الدولية.