جامعة العريش تنظم قافلة تنموية بالشيخ زويد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وفي إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت إشراف الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متعددة التخصصات إلى مدينة الشيخ زويد،



يأتي ذلك لتفعيل الدور التنموي والخدمي التي تقدمة الجامعة لخدمة أهالي سيناء الحبيبة



وأفاد الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.



وأوضحت الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت عدد كبير من التخصصات في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والخدمات الأخرى



كما أشاد رئيس الجامعة بالدور التي تقوم به كلية الطب و الطب البيطري في مثل هذه القوافل و التي تعود على المستفدين من أهالي مدينة الشيخ زويد وتقديم الخدمات الطبية والبيطرية وصرف العلاج بالمجاني لاهالي المنطقة.

