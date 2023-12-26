أغنية روبي الجديدة| آراء صادمة من عزيز الشافعي ومصطفى كامل وناقد فني: لا توجد كلمة خارجة

تستمر أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة” في حالة الجدل المثارة منذ طرحها، بسبب جرأة محتواها وكلماتها، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تحدث صاحب كلمات الأغنية وملحنها عزيز الشافعي، في برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب، قائلًأ:" الناس بتجيب جزء من الأغنية ومش بتجيب بقيت الأغنية، لا توجد أي كلمة في هذا الجزء فيها إيحاءات، إلا لو شخص عايز يفكر كده، ولا كلمة أروقك أو أشوقك أو أدوقك فيها إيحاءات، وإذا كانت كلمة أدوقك أكثر كلمة الناس اتكلمت عليها فأحمد شفيق كامل قالها في أغنية إنت عمري لأم كلثوم "دوق معايا الحب دوق"، ونجاة غنت في أغنية لمرسي جميل عزيز دوق 3 مرات، أنا كتبتها مرة واحدة فقط، لكن اللي عايز يفكر شمال هيفكر".

أغنية روبي الجديدة.. طارق الشناوي: لا توجد كلمة خارجة

وعن رأي الناقد طارق الشناوي حول كلمات الأغنية وجوها العام، قال "بعد الجدل الذي أثارته أغنية روبي (3 ساعات) تأليف وتلحين عزيز الشافعي استمعت إليها مثني وثلاث ورباع وتعجبت من البيان الهزيل السلفي الذي أصدرته نقابة الموسيقيين

لمجرد أنها تريد أن تثبت أنها أكثر تشددًا من المجتمع

الذي بات قطاعًا منه يصادر كل ما هو مبهج في الحياة ويعتبره عنوانًا للإسفاف

الخروج عن النموذج الذي فرضه هذا القطاع العالي الصوت هو فقط طريق النجاة من سطوة هذا التوجه الذي اخترق حتى النقابات الفنية

لا تستسلموا لهذا الصوت (الفشنك)

النقابة تعترض علي الكلمات ولا توجد كلمة خارجة ولكنهم يتسابقون في المنع ومصادرة أي إحساس بالفرحة

من هو مطلوب منه الحماية هم من يوجهون طعناتهم القاتلة للفن.

أغنية روبي الجديدة.. نقيب الموسيقيين مصطفى كامل: ليس لنا علاقة بالأغنية والقرار بيد المصنفات الفنية

ومن جهة نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، والتي لم تصدر أي قرارات تعسفية تجاه الأغنية، وصرح كامل تجاه الجدل المثار حول أغنية روبي الجديد، بأن النقابة ليست لها علاقة بكلمات الأغنية والمصنفات الفنية هي الجهة المنوطة بمراقبة الكلمات والموافقة أو الاعتراض عليها.

أغنية روبي الجديدة رغم الجدل والانتقادات.. الأولى على يوتيوب

حصلت أغنية روبي الجديدة على المركز الأول في الأكثر مشاهدة على يوتيوب، بمشاهدات أكثر من ربع مليون خلال 3 أيام، وتقول كلماتها "

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله ".



