رئيس منطقة الغربية الأزهرية يتابع امتحانات النقل بالسنطة

تابع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بعض لجان إدارة السنطة التي سادتها حالة من الهدوء والاستقرار بامتحانات النقل الابتدائي و الإعدادي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م بداخل لجان معاهد إدارة السنطة التعليمية.

وتفقد فضيلته سير العمل بلجان معهد كفر الشيخ مفتاح الابتدائي، معهد فتيات كفر الشيخ مفتاح الإعدادي، معهد مسهله الابتدائي، معهد فتيات المنشأة الكبرى، وكذلك معهد فتيات توكل الابتدائي الإعدادي النموذجي بإدارة طنطا التعليمية، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بتلك اللجان.

واطمئن رئيس المنطقة على مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وملائمتها للوقت المخصص للإجابة ومستوى الطلاب، مؤكدًا على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب .

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، قد أدوا الأمتحان اليوم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء ، بينما أدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية (ورقة ثانية) والهندسة، ولم تسجل غرفة العمليات بالمنطقة أي شكوي بخصوص الامتحانات.