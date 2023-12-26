طقس دافئ على قرى ومدن البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة صباح اليوم الثلاثاء، طقس شتوي معتدل مائل للدفئ، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة من سماء المحافظة، وسطوع الشمس بشكل دائم، مع وجود رياح خفيفة إلي متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية بوادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات في الطرق بتلك المناطق .

وتسير الأمور بشكل طبيعي داخل ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، حيث تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر تمهيدا لبدء رحلات الصيد بالمراكب داخل مياة البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة عادل المزارعين إلي حقولهم لإستئناف حصاد المحاصيل الزراعية ومنها البطاطس والبسلة ، بعد توقف ثلاثة أيام بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة