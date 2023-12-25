صناعة الشيوخ: التضامن تنفذ برامج توفر الدعم الكامل للأيتام ورعايتهم

شهدت لجنة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد الجندى وكيل اللجنة عصر اليوم الاثنين إثناء مناقشة إقتراح برغبة مقدم من النائبة هند جوزيف ، بشأن زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام وتحديث آليه تسجيل الاطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها،العديد من الاتهامات الموجهة الى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وإتهامها بمخالفة الدستور وكافة المواثيق الدولية ،نتيجة عدم المساواة بين أطفال دوررعايةالايتام ، والأطفال الطبعيين الذين يعيشون مع أسرهم.

وكان فوزى عفيفى مستشار وزير التموين للبطاقات قد كشف أن هناك نحو935 جمعية تحصل فقط من السلع التموينية على ما يقرب من نصف مليون رغيف يومياً بواقع ثلاث أرغفة لكل طفل يتيم، في حين تحصل 12 جمعية على كافة السلع التموينية،وإن نصيب الفرد من الخبز في البطاقات العادية يصل الى خمسة أرغفة بمن فيهم الأطفال.

وأكد نواب اللجنة أنة من غير المقبول دستورياً وقانونيا أن تقوم وزارة التموين بإعطاء الأطفال الايتام حصة تموينية ثلاث أرغفة في اليوم ، في حين تعطى الطفل الذى يحظى بأسرة مكونة من الاب والام خمسة أرغفة،كذلك حرمان نحو 935 جمعية تأوى أطفالاً من كافة السلع التموينية بأستثناء الخبز، في حين تعطى 12 جمعية كافة السلع التموينية

وتسأل النائب هشام على أحمدعن أسماء الـ 12 جمعية المحظوظة التي تحصل على السلع التموينيةكاملة مشيراص الى إن الامر يحمل علامات إستفهام تحتاج الى تدقيق.

وقال من غير المقبول هذه التفرقة بين أطفال مصر بهذة الصورة.

وايدة النائب حازم الجندى متسائلاً لماذا هذا التمييز والتفرقة التي تقوم بها وزارة التموين بين أطفال مصرمتهماً إياها بأنها ستكون سبباً في إخراج أجيال غير سوية.

فيما أعربت النائبة هند جوزيف عن صدمتها ومفاجئتها من طريقة تعامل وزارة التموين مع الأطفال كريمى النسب وعدم المساواة والتفرقة بينهم وبين الأطفال الذين يحظون بأسرهم .

وتسألت " جوزيف " ، من أولى بالرعاية هل الأطفال المساكين المحرومين من الاب والام ؟ أم الأطفال الذين يتمتعون بالاب والام ؟ ، نريد معاملة أدمية لهولاء وقالت في سخرية شديدة وماذا بعد ؟

جاء ذلك في الوقت الذى وجة أعضاء اللجنة ، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، علي تنفيذ العديد من البرامج التي من شانها توفير الدعم الكامل للأيتام ورعايتهم سواء داخل دور الرعاية أو خارجها، بالإضافة إلي تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية التي تعمل علي تحسين ظروفهم المعيشية.

من جانبة وجة الأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى خالص الشكر والتقدير وتحيات الدكتورة نيفين القباج الى أعضاء اللجنة وسيادة النائبة هند جوزيف مقدمة الاقتراح برغبة والذى يحمل أهمية وعناية كبرى من خلال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

وأكد الأستاذ مجدى حسن ، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تولي رعاية الأيتام اهتماما كبيراً من خلال توفير كافة احتياجاتهم ووجهت بإطلاق العديد من البرامج لدعمهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لدعمهم ودمجهم في المجتمع وتوفير كافة أنماط المعيشة الكريمة لهم من مأكل ومشرب وإقامة وتعليم وصحة .

وأكد " مجدى حسن " علي ضرورة نشر ثقافة الأسر البديلة لرعاية وكفالة الأيتام والعدول عن مفهوم دور الرعاية ، لأن فكرة الأسر البديلة تترك أثر إيجابي في نفوس الأيتام ويشعرهم بالجو الأسري والذي سيكون له أثر إيجابي علي المجتمع ككل.

وقال " مجدى حسن " إن جميع الأديان والشرائع السماوية أوصت برعاية الأيتام وحسن معالمتهم، والله عز وجل اوصنا في القرآن الكريم برعاية اليتيم وحسن معالمته حيث قال ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى)، والنبي الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بشر كافل اليتيم بمرافقته في الجنة في حديثه الشريف حيث قال "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وأشار بالسبابة والوسطى.