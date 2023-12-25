تكريم أصحاب المشروعات المشاركة في آيسف بكفر الشيخ

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبد الله، بمركز التطوير التكنولوجي اليوم حفل تكريم المشروعات التي تم تقييمها ونالت الثقة ليتم تصعيدها التمثيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في 7و8 فبراير المقبل في مسابقة آيسف.



وذلك بحضور مصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام والدكتور مجدي السماحي أستاذ النانو بمركز البحوث الزراعية، ووائل الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجي، وأحمد توفيق، منسق عام آيسف كفرالشيخ، ومنسقي آيسف بالإدارات التعليمية، ومديري المدارس والمشرفين على الطلاب.



وتقدم للمسابقة 250 مشروعا من 13 إدارة تعليمية خلال المعارض التمهيدية تم من خلالها انتقاء 75 مشروعا تمثل 112 طالبا في 22 مجال من مجالات البحث العلمي لتشارك في المعرض المقام بمركز التطوير التكنولوجي ليتم تقييمها والوصول إلى تصعيد 30 مشروعا متنوعا ومميزا لتمثل محافظة كفرالشيخ على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة بالمشاريع والأفكار التي قدمت جميعها سواء ما صعد منها أوما لم يصعد، وحث الحضور من المعنيين والمهتمين بضرورة تبني تلك الأفكار والاستفادة من تلك العقليات الواعدة.