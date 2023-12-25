إنهاء حياة سائق توك توك بعد إلقائه من أعلى كوبرى الواسطى

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهمين في جريمة قتل وسرقة في كوبرى الواسطي القريب من نهر النيل.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن المتهمين، اللذين كانوا ثلاثة في الأصل، تواجدوا في المكان من أجل السرقة والاستيلاء على ممتلكات المارة.

بدأت الجريمة عندما توجه المتهمون نحو المجني عليه، وهو شاب في العشرينات من عمره بمجرد أن توقف التوك توك قام الثلاثة أشخاص بالاعتداء على السائق بوحشية، واحتجزوه بالقوة. ثم قاموا بإلقائه في مياه النيل من فوق الجسر مما أدى إلى وفاته على الفورحيث دفع أحدهم المجني عليه بقوة من أعلى الكوبري مما جعله يسقط في نهر النيل ويغرق فيه وفي هذه الاثناء، قام المتهم الثاني بالاستيلاء على التوك توك ولاذ بالفرار وداخل التوك توك، كان هناك هاتف محمول يعود للشاب الذي لقى حتفه.

بعد ذلك قام المتهمين باتخاذ قرار بيع التوك توك للتخلص من أثر الجريمة والتنكر في هوية المتهم الرئيسي.

وفور وقوع الحادث، تم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث وبدأت التحقيقات. وقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأشخاص الثلاثة و ضبط المتهمين والقبض عليهم بعد فترة وجيزة واسترداد التوك توك المسروق، وقد تم تقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم العثور على جثة السائق بعد فترة قصيرة من الحادثة وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء التشريح الطبي.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتهمين وتم تقديمهم إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد. ومن المتوقع أن يواجهوا عقوبة قاسية بناءً على جرمهم البشع.

تعتبر هذه الحادثة مثالًا مروعًا على مستوى من العنف الذي يمكن أن يصل إليه البعض في المجتمع. يجب أن تعمل السلطات القضائية والأمنية على ضمان تطبيق القانون بصرامة لحماية حقوق الأفراد والحد من مثل هذه الأعمال الإجرامية.