الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاران على رادار اتحاد جدة في الميركاتو الشتوي

فاران
فاران

يبحث اتحاد جدة السعودي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها الفريق في المباريات الماضية.

txt

نظام وعدد الأندية المشاركة في كأس العالم 2025 في ثوبه الجديد

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع مدافع، بعد طلب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد، بعد ظهور أخطاء دفاعية خلال المباريات الماضية.

وشددت التقارير على أن فاران يُفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية، بعدما تعامل إيريك تين هاج السيء معه خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يُفكر في إعادة فاران، بعد الإصابات التي تعرض لها مدافعي الملكي خلال الفترة الماضية.

مواد متعلقة

سيديروبولوس يُدير مواجهة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

صراع نجمي النصر والهلال على جائزة الهدف الأفضل
الجريدة الورقية