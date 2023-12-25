بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الإثنين، عن وظائف الحرس الوطني السعودي لعام 1445، بعدما أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية في عدد من التخصصات المختلفة، وحددت وزارة الحرس الوطني أنه لابد من توافر مجموعة من الشروط في الأشخاص المتقدمين للحصول على هذه الوظائف.

اعرف خطوات التقديم في وظائف الحرس الوطني بالسعودية لعام 1445:

أولًا لا بد من تسجيل الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني، وذلك عن طريق الدخول بالاسم ورقم المرور.

كما يمكن الشخص اتباع الخطوات حتى يتم إنشاء الحساب الشخصي له على موقع الوزارة.

بعد الدخول على الصفحة الرسمية للموقع يقوم الشخص بالضغط على بوابة وظائف الحرس الوطني.

هناك مجموعة من البيانات التي يلزم على شخص أن يقوم بإدخالها مع إرفاق الأوراق والمستندات التي تدعم صحة هذه البيانات.

وأخيرا، يقوم الشخص بالضغط على أيقونة التقديم وانتظار الصفحة حتى تنتهي من تحميل، وسوف تصله رسالة على هاتفه تؤكد له عملية التقديم.

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على الوظائف الشاغرة المقدمة من قبل وزارة الحرس الوطني، وسوف نوضح لكم هذه الشروط في النقاط التالية.

الشرط الأول والأساسي هو أن يكون الشخص المتقدم للحصول على إحدى هذه الوظائف سعودي الجنسية.

كما أنه لابد أن يكون الشخص حسن السير والسلوك، وحسن السمعة وليس عليه أي أحكام قضائية أو جنائية سابقة.

أن يتوفر المؤهل المناسب للوظيفة التي يرغب الشخص في التقديم عليها.

أن يكون الشخص متفرغ تماما للوظيفة التي يقدم عليها، وليس لديه أي عمل آخر، سواء كان داخل القطاع الحكومي أو الخاص في السعودية.

إجراء المقابلة الشخصية للوظائف الموجودة، ولابد أن يقوم الشخص باجتياز هذه المقابلة بنجاح حتى تكتمل عملية التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الحرس الوطني بالسعودية لعام 1445:

يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الوزارة لكي يتمكن المواطنين المؤهلين من التقديم في وظائف الطوارئ بالمملكة العربية السعودية بعدما تنطبق كافة الشروط المقدمة وتتمثل مستندات التقديم في وظائف الطوارئ بالمملكة في التالي:

من المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم تقديم مستند يحتوي على حالة الجنسية.

يشترط على المتقدمين تقديم وثيقة تحتوي على الأصل من هوية المتقدم وكذلك وصورة منها.

تقديم الأصل من شهادة التخرج من الثانوية وكذلك نسخة منها كما يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التعليم السعودية.

يتم طباعة خطاب قبول من خلال المكتب الرئيسي وتقديم الخطاب مع المستندات المطلوبة.