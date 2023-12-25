على الطريقة الإيطالية.. طريقة تحضير هوت شوكليت سريع

هوت شوكليت من المشروبات التي يعشقها الجميع في فصل الشتاء، فتمدهم بالدفء المطلوب بالإضافة لمذاقها اللذيذ، كما تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها جسمك، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالوصفة الإيطالية اللذيذة.

هوت شوكليت

وصفة هوت شوكليت بالطريقة الإيطالية

المقادير

- الشوكولاتة : نصف كوب (قطع)

- النشاء : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

طريقة التحضير

ضعي الشوكولاتة والحليب والسكر في قدر على نار منخفضة الحرارة.

امزجي كل من النشا وملعقتين من الحليب البارد، واخلطي بشكل جيد، ثم صُبيه على مزيج الشوكولاتة والحليب، واتركيه على النار حتى درجة الغليان، ثم ارفعيه جانباً عن النار.

صُبي الهوت شوكليت في أكواب التقديم، وزينيها بالشوكولاتة المفضلة بحسب الرغبة.

فوائد تناول الشوكولاتة

تعزيز صحة القلب

قد تساعد قطعة صغيرة من الشوكولاتة يوميًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فقد وجد أن تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة النقية قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث، علاوة على ذلك، فإن وجود مضادات الأكسدة في الشوكولاتة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة القلب وتعزيز المناعة بشكل عام.

تمنع السرطان

تناول الشوكولاته يوميًا قد تمنع السرطان، وذلك لأن المكون الرئيسي للشوكولاتة، الكاكاو يحتوي على مركب يعرف باسم Pentameric Procyanidin أو Pentamer، والذي يقلل من قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار، ووفقًا لبحث أجراه مركز لومباردي الشامل للسرطان بجامعة جورج تاون، فقد لوحظ أنه عند علاج الخلايا السرطانية باستخدام Pentamer في عام 2005، تم قمع البروتينات اللازمة لنمو السرطان وتوقفت الخلايا عن الانقسام.

فوائد الشوكولاتة للحامل

يعد محتوى الشوكولاتة الداكنة من مضادات الأكسدة مفيداً لصحة الأشخاص عامّة، بما في ذلك النساء الحوامل، لذا يمكن تناولها باعتدالٍ خلال فترة الحمل، مع ضرورة مراقبة كمية الكافيين والسكر المتناولة خلال هذه الفترة، والتأكد من احتساب الكميات الموجودة في الشوكولاتة كذلك.

تحسن عمل المخ

تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة يمكن أن تعزز صحة الدماغ وتحسن الذاكرة، وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة نوتنجهام أن شرب الكاكاو أو تناول الشوكولاتة الغنية بالكاكاو يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، هذا بسبب وجود الفلافانول في الكاكاو الذي يعزز تدفق الدم إلى الأجزاء الرئيسية من الدماغ لمدة 2 إلى 3 ساعات، ويحسن هذا الاهتمام اليقظة ووظائف المخ، كما أنه يساعد في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة.