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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

ارتفاع عدد تأشيرات “لم شمل الأسرة” في ألمانيا.. ما القصة

تأشيرات “لم شمل
تأشيرات “لم شمل الأسرة”

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن ارتفاع عدد تأشيرات “لم شمل الأسرة” التي أصدرتها ألمانيا في العام الحالي 2023 بشكل ملحوظ، وذلك  مقارنة بعددها في عام 2022.

 

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 وزارة الخارجية الألمانية

 

 وزارة الخارجية الألمانية أفادت بأن عدد هذه التأشيرات وصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري إلى 124 ألفًا و625 تأشيرة مقابل 117 ألف تأشيرة في مجمل العام الماضي.

 

يذكر أن الجزء الأصغر من هذه التأشيرات ذهب لأقارب لاجئين حصلوا على اعتراف بحقهم في اللجوء (10570 شخصا)، وذهبت 12 ألفًا و67 تأشيرة لأقارب حاصلين على وضع حماية ثانوية، فضلًا عن 254 تأشيرة لأشخاص يحق لهم اللجوء.

 

حماية اللاجئين

 

يذكر أن طالبي التأشيرة يتعين عليهم في بعض الأحيان الانتظار لشهور للحصول على موعد لتقديم طلبهم، حيث أفادت بيانات الخارجية الألمانية بأن فترة الانتظار تصل إلى أكثر من عام على سبيل المثال في السفارات الألمانية في دكا (بنجلاديش) وإسلام أباد(باكستان) ولاجوس (نيجيريا).

 

 وضع الحماية الثانوية

 

يذكر أن وضع الحماية الثانوية يتم منحه للأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، ولا وضع حماية اللاجئين، لكنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الموت في أوطانهم.

 

في المقابل، ذهب الجزء الأكبر من هذه التأشيرات بواقع 101 ألف و734 تأشيرة تحت مسمى "لم شم العائلة بوجه عام" إلى أقارب أشخاص يعيشون في ألمانيا ممن ليسوا لاجئين، منها نحو 12 ألفًا و500 تأشيرة ذهبت على سبيل المثال إلى أقارب أشخاص يحملون الجنسية التركية.

 

 

 

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