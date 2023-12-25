إفتتاح منفذ لبيع المنتجات الزراعية بأبو حمص

قام المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، واللواء مدحت محمد الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ، بافتتاح منفذ لبيع منتجات الألبان والمنتجات الزراعية الخاصة بوزارة الزراعة ، أمام موقف أبو حمص الجديد بأرض الإرشاد الزراعى ، و حيث أشار وكيل وزارة زراعة البحيرة أن المنتجات تعرض بجودة عالية وبأسعار مدعمة ومناسبة للمواطنين ، وذلك تحت رقابة وإشراف كامل من مديرتى الصحة والتموين .

كما قال المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، إن وزارة الزراعة تقوم بدورها فى توفير المنتجات الزراعية من الألبان وغيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ، وذلك فى إطار جهود الدولة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأحكام السيطرة على الأسعار ، وفى هذا الإطار سيتم توفير كميات كبيرة من البيض البلدى وبأسعار مخفضه ، والمنتجات الزراعية وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص .

وأكد اللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص أن المنفذ يوفر جميع المنتجات الزراعية ، وانه سيتم توفير كافة السلع للمواطنين بجودة عالية مثل السكر والزيت و المكرونة والجبن الأبيض والفول والعدس، و بنسبة تخفيض كبيرة ، وذلك في إطار تكليفات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن. هذا وقد جاء بناء على تعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،

و في إطار مبادرة محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.