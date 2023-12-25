آخر تطورات أزمة روبي مع نقابة الموسيقيين بسبب "3 ساعات متواصلة"

لا تزال أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة”، أمام لجنة نقابة الموسيقيين للبت في أمرها، وذلك بعد إثارتها للجدل الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب احتوائها على ألفاظ جريئة وخادشة للحياء.

اجتماع طارئ في “الموسيقيين” بسبب كلمات أغنية روبي

كان قد قرر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل عقد اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة النقابية عبر “واتساب” بسبب انشغاله بالتصوير، وسيتم اتخاذ قرار بشأن الاغنية خلال الساعات القليلة القادمة .





دخلت أغنية “3 ساعات متواصلة” قائمة الاكثر مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الأشتياء عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.