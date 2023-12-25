جامعة جنوب الوادي فى المركز 20 محليًا بتصنيف يُقيم الأداء الأكاديمي

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي ظهور الجامعة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي University Ranking by Academic Performance (URAP)) لعام 2023-2024 وحصولها على المركز 1423 عالميا من إجمالي 3000 جامعة عالميه متقدمة 121 مركز عن العام السابق 2022-2023.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن تصنيف الأداء الأكاديمي الذي يصدر من تركيا يركز على الجودة الأكاديمية في محاولة لتصنيف المؤسسات حسب أدائها الأكاديمي. ويهدف التصنيف الى مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة ونقاط القوة والضعف فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي المحددة على غرار أنظمة التصنيف الأخرى.

وأفاد الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف URAP العالمى يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي وهي معدل الأبحاث المنشورة، اجمالي عدد الاستشهادات، اجمالي عدد الأبحاث المنشورة، معدل التأثير الإجمالي للأبحاث المنشورة، معدل التأثير الإجمالي للاستشهادات، التعاون الدولي.

وأضاف أن خوارزمية جمع البيانات والتقييم تعتمد على معايير دقيقة لتقييم الأداء الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي المدرجة في قواعد البيانات العالمية وتمثل الأبحاث من حيث جودتها وعددها ونسبه الاقتباس منها حوالي 85% ومؤشر التعاون الدولي 15% من الإجمالي.

و شهدت جامعة جنوب الوادي هذا العام 2023 جهودا ملحوظة نتج عنها توسعا كبيرا في جميع التصنيفات الدولية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي ولفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة متمنيا لأسرة جامعة جنوب الوادي ولمصر عاما جديدا ملئ بالمزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات.