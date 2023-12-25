النيابة بقنا تبدأ التحقيق في واقعة تهديد سيدات بسلاح آلي

بدأت النيابة العامة بمحافظة قنا، تحقيقاتها في واقعة ظهور شخص فى مقطع فيديو وقيامه بتهديد سيدة بسلاح آلى، داخل منزل بمركز دشنا بقنا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم فى إحدى المناطق الجبلية بمركز دشنا شمال محافظة قنا، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شخصا بلهجة صعيدية ويرتدي جلبابا صعيديا ويمسك في يده بندقية آلية وهو يهدد 3 سيدات بإطلاق النيران عليهن، إلا أنهن رفضن الرحيل وواجهنه بينما هو يواصل التهديد .

وتبين من الفيديو أن الشخص استولى على منزل السيدات، وظهرت سيدة خلال الفيديو تطالب المتهم بمغادرة المنزل وبرفقته الأشخاص المتواجدين معه، وكان أحدهم يتولى إعداد الشيشة للمتهم، وقالت السيدة: «في حد جابكم بقرشين علشان تاخدوا حقنا».