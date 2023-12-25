آخر موعد للتقديم على برامج الدراسات العليا بعد تمديد فترة القبول الإلكتروني

جامعة الملك سعود.. تصدرت مؤشرات الاكثر بحثا بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان عمادة الدراسات العليا بالجامعة تمديد فترة التقديم على برامجها بشكل إلكتروني.

جامعة الملك سعود.. تمديد التقديم على برامج الدراسات العليا



وأوضحت عمادة الدراسات العليا تمديد استمرار القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا (الماجستير التنفيذي والمستمر)، للعام الجامعي 1446/2024، ليكون نهاية التقديم يوم الثلاثاء الموافق 20 جماد أخر 1445ه‍/2 يناير 2024م.

وأشارت إلى أن التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية (http://dgs.ksu.edu.sa ) حتى الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 20جمادى الآخرة 1445هـ / 2يناير 2024م، للتمكين باستكمال المتطلبات واستيفاء شروط القبول.

فيما أعلنت انتهاء فترة التقديم للبرامج الاعتيادية يوم الأحد الموافق 16 رجب 1445ه‍/ 28 يناير 2024م.

وفي سياق أخر أعلنت جامعة الملك سعود عن بدء التقديم لبرامج دراسة مقررات بدون منح درجة علمية، وهو برنامج تعليمي يتيح لأفراد المجتمع دراسة مقرر أو أكثر من مقررات جامعة الملك سعود دون أن يكونوا طلبة منتظمين بها وذلك بهدف تمكينهم من تحصيل الخبرات التعليمية والمعرفية في مجالات احتياجاتهم واهتماماتهم.

المستفيدون من برنامج دراسة مقررات بدون منح درجة علمية

جميع الراغبين في اكتساب خبرات أو تحسين مهارات علمية واكاديمية محددة دون الرغبة بالإلتزام بالدراسة ببرنامج يمنح درجة أكاديمية.

الطلاب الجامعيون أو طلاب الدراسات العليا ، الذين يرغبون في أخذ مقررات محددة لاكمال متطلبات القبول ببرامج الدراسات العليا اولاكتساب معرفة في مجال علمي مرتبط بمجال البحث كالاحصاء.

الراغبون في الاستعداد للاختبارات واكمال المتطلبات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية.

الطلاب الزائرون الملتحقون ببرنامج البكالوريوس في كلية أو جامعة أخرى.

المهتمون بالاطلاع والاستزادة المعرفية في شتى مجالات العلوم والاداب.