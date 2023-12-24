تنمية النشء بالشرقية تختتم تنفيذ معسكرات اليوم الواحد بمركز شباب بردين

اختتمت الإدارة العامة للبرامج والانشطة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، معسكرات اليوم الواحد الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء، بهدف ترسيخ قيم الولاء والإنتماء نحو وطننا العزيز.

استهدفت معسكر اليوم الواحد، تنفيذ ورش العمل الخاصة بالتنمية البشرية (خدمة مجتمعية) والسلوكيات والتفرقة بين السلوك السلبي والسلوك الإيجابي لدى النشء في هذه المرحلة السنية لتعليم الطلائع كيفية ممارسة السلوك الإيجابي في شتي مجالات حياتهم، وذلك في ظل الإستعداد للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية للنشء من خلال الورشة الرياضية وإكسابهم بعض المهارات الحياتية اليومية لبناء أجسامهم بطريقه صحية، وصقل مواهبهم الفنية واكتشافها من خلال الورش الفنية والأعمال الابتكارية.

يشار إلى أنه تم تنفيذ معسكرات اليوم الواحد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٤:٢٢ ديسمبر بمشاركة ١٠٠ طليع وطليعة بكل مركز شباب بإجمالى عدد مستهدف ٣٠٠ طليع وطليعة.

وكان اليوم الأول بمركز شباب ابو كبير، واليوم الثانى بمركز شباب العزيزية، واختتمت بمركز شباب بردين، وبدأ المعسكر بطابور نشاط رياضي، ثم تقسيم النشء إلى ورش عمل (ألعاب رياضية وترويحية، ورشة التنمية البشرية (خدمة مجتمعية)، ورشة أنشطة فنية وإبداعية)، وتم التبادل بين الورش.