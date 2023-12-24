لجنة الشباب بالحوار الوطني: مستعدون بدء المرحلة الثانية من الحوار متى تقرر العودة

أكد زكي القاضي نائب رئيس لجنة الشباب في الحوار الوطني أن الحوار الوطني واحدة من أهم الخطوات التي خطتها مصر نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إليها مصر من خلال تبادل الأفكار والرؤى والمقترحات المتنوعة من كافة الاتجاهات والأيدولوجيات المختلفة، ودعم فكرة التعددية التي هي أساس الديمقراطية إحدى مبادئ الدستور المصري.

وأوضح القاضي في حديثه لـ الوفد أن في لجنة الشباب مستعدون متى تقرر من مجلس أمناء الحوار الوطني عودته للانعقاد مرة أخرى بموضوعات كثيرة ومتنوعة، تماشيا مع دعوة الرئيس السيسي لاستمرار حالة الحوار.

وأكد نائب رئيس لجنة الشباب في الحوار الوطني حرص اللجنة على التوسع في عدد الضيوف لتوسيع دائرة النقاشات وتبادل الآراء والمقترحات، خاصة فيما يتعلق بالتمكين السياسي للشباب بشكل أكبر، وكذلك وضع الملف الرياضي على رأس الأولويات ومشاركة عدد كبير من القطاعات الرياضية المعنية بملف الرياضة ومراكز الشباب، وغيرها من الموضوعات الأخرى.