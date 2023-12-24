مسار القهوة

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 08:51 م 12/24/2023 8:51:17 PM

احتفل العالم منذ أيام قليلة فى ١٨ ديسمبر بيوم اللغة العربية تحت عنوان «العربية لغة الشعر والفنون»، ويصادف الاحتفال هذا العام مرور ٥٠ عاما على إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم ٣١٩٠ عام ١٩٧٣ والذى بموجبه تم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال انعقاد الدورة ١٩٠ للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.

وتعد العربية من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا فى العالم، يتحدثها أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة فى جميع أنحاء الوطن العربي، فضلا عن عديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهى من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا فى الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا فى التواصل على مستوى العالم.

ويرتبط مفهوم الاتصال ببدء الحياة، ويضرب بجذوره إلى ما قبل ظهور اللغة، ويرجع فى نشأته إلى عصور ما قبل التاريخ؛ فمع بداية ظهور الإنسان ظهرت أشكال متنوعة للاتصال، لم تكن الكلمة أحد عناصرها، فقد اعتمد الانسان منذ بداياته فى اتصالاته على عناصر البيئة المحيطة به، ساعيا من خلال ذلك إلى تحقيق أهدافه، فاستخدم الإشارات الضوئية بواسطة النيران، واستخدم الدخان كأدوات للاتصال، كما استخدم الإشارات الصوتية أيضا مثل طبول الحرب.

والإنسان بطبيعته لا يعيش بعزلة عن الناس؛ بل تقتضى ظروف الحياة التعامل مع الآخرين، وقد عمل الإنسان منذ نشأته الأولى على استخدام عناصر بيئته فى التواصل مع غيره، ومع مرور الوقت عمل الإنسان على تطويع تلك العناصر لما يناسب احتياجاته وبما يحقق كفاءة أعلى وفاعلية أكبر فى عملياته الاتصالية. وبمرور الوقت ومع تطور المجتمعات وتطور القدرات الذهنية للإنسان وقدرته على الكلام وتخزين المعلومات ثم الكتابة والتدوين وما تلا ذلك من تطورات، ظهرت اللغات المتنوعة ومن بينها اللغة العربية، التى ساعدت بشكل كبير على تطور الاتصال الإنسانى.

ورغم ما اشتهرت به اللغة العربية منذ زمن بعيد من مساهمتها فى الشعر والفنون، فضلا عن عديد من الأعمال الأدبية التى خلدتها اللغة العربية، فهى لغة ذات قوّة ساحرة تأسر القلوب وتجذب العقول، إلا أنه تظل أهم القضايا التى تواجهها تلك المتمثلة فى كفاية اللغة فى التعبير عن الجديد ومسايرتها للعلوم والفنون والآداب جميعا، فضلا عن ملاحقتها لركب التطور التكنولوجي؛ فقد أدى التداخل بين المعلوماتيّة كعلم والعلوم اللغوية إلى ظهور ما نسمّيه حاليا «حَوسبة اللّغة»، وهى من العلوم الجديدة المنبثقة عن هذا التداخل، والتي تمثل حجر الأساس فى بروز مفهوم الذكاء الاصطناعيّ، بما يتضمنه من تطبيقات عديدة يعتمد بعضها على خوارزميات الذكاء الاصطناعى أو غيرها من الخوارزميات التى تقوم على العمليات الحسابية، وتتعامل مع معطيات قابلة للحساب. من هنا يثار تساؤل مفاده: هل اللغة العربية قابلة للحساب؟ وبعبارة أخرى: هل ما تضمنه العربية من عمليات ذهنية يمكن حسابها كونها تُمثل بالرموز اللغوية؟

ولا تقع مسئولية الإجابة عن هذا التساؤل على عاتق اللغة فى حد ذاتها؛ بل على المتحدثين بها الذين ينبغى عليهم أن يكونوا ساعين نحو الخروج من دائرة الشكوى، والانتقال من قضايا الألفاظ والتراكيب، إلى قضايا الكفايات.

أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب

جامعة المنصورة