محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قام أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد بزيارة إلى مقر الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة لتهنئة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورافقه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف .

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعياً المولي ان يعيدها علي مصر وشعبها بالامن والرخاء تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصرى مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة السادة ابراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة والدكتور سمير ابو الخير مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة .

وبحضور القس ميلاد ونس راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة والقس فرنسيس وجدى والسادة ايهاب منصور وابتهال الطوخى وزكى عباس أعضاء مجلس النواب وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.