البحرية السنغالية تضبط 690 كجم من الكوكايين

صادرت البحرية السنغالية 690 كيلوغراما من الكوكايين كانت مرسلة إلى أوروبا على متن قارب سريع للغاية.

واعتقلت الإسبان الخمسة الذين كانوا على متنه، حسبما أعلن الجيش في بيان تلقت وكالة فرانس برس الأحد.

اعترض زورق الدورية في أعماق البحار القارب، يوم الجمعة، على بعد 220 كيلومترا قبالة سواحل السنغال.

واضطر زورق الدورية إلى استخدام التحذيرات الشفهية ثم الطلقات التحذيرية لإيقاف القارب الذي أفرج عن حمولته قبل التدخل؛ وذكر البيان أنه تم ضبط 690 كيلوغراما من الكوكايين.

وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر و16 كانون الأول/ديسمبر، أعلن الجيش السنغالي عن ضبط ما يقرب من ثلاثة أطنان من الكوكايين في البحر في كل مناسبة.

كما ضبطت البحرية السنغالية أكثر من 800 كيلوغرام من الكوكايين في يناير/كانون الثاني على متن سفينة قبالة داكار.

تعتبر منطقة غرب ووسط أفريقيا منذ فترة طويلة منطقة عبور بسيطة للمخدرات المنتجة في أمريكا اللاتينية في طريقها إلى أوروبا، وأصبحت أيضًا منطقة للاستهلاك الكثيف، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).