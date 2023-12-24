محطات في حياة عبد المنعم إبراهيم.. تفاصيل سرية تكشفها ابنته عن زوجته الرابعة

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، والذي أمتع جمهوره بأعماله الكوميدية، إلا أن حياته المليئة بالصعوبات والإختبارات وضعته في طريق التراجيدية والتي أثبت فيها صدق مشاعره ونجاحه الذي لمس القلوب.

آلام الفراق تلاحق عبد المنعم إبراهيم

واجه عبد المنعم إبراهيم العديد من الصعوبات والأزمات في حياته، ومن ضمن هذه الأزمات، تعب زوجته، بعدما ورده اتصال هاتفي أثناء تصويره لفيلم في اليونان بأنها مريضة وتريد رؤيته، وأثناء عودته إلى مصر تعطلت طائرته، وبعد وصوله أخيرًا أخبره الطبيب أنها على وشك الوفاة بعد 6 أشهر بسبب مرضها.

الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم

وأوضحت سمية ابنة عبد المنعم إبراهيم في أحد تصريحاتها السابقة عن لقطة وصولة المنزل ورؤية والدتها على فراش الموت، قائلة: "رجع والدي ملهوفًا على والدتى وهى راقدة على الفراش ويفتح حقيبة سفره ويقول لها "أنا جبت لك المطحنة اللى طلبتيها قومى يا سعاد وشوفى"، وكان عمرى وقتها 9 سنوات، ولكنى كنت أقف على باب الغرفة ولا أعلم شيئا ولكنى أراها نائمة على الفراش وكنت أفتكرها أنها مريضة فقط ولكنها كانت لحظات رحيلها، وجدتى كانت تجلس بجانبها على السرير، ليردد والدى مرة أخرى "شوفى يا سعاد جبت لك إيه" وهى تشاهده في صمت".

وأضافت: "وكان لديه حق حينما كان يقول في أحد لقاءاته عن هذا المشهد إنه تعب، فكان صعبًا خاصة أنها تركت له أطفالًا في عمر 9 و7 و5 سنوات وسنة واحدة".

ولم تكن هذه المرة الأخيرة لعبد المنعم إبراهيم ليذوق مرارة الفراق، بل ذاقها أكثر من مرة، فبعد وفاة زوجته بعامين ودّع والده، فكان وقتها يصعد على خشبة المسرح وقلبه يتمزق على فقدانه، وبعدها فقد شقيقه.

زيجات عبد المنعم إبراهيم.. إحداهن أخفاها عن الجمهور

لكن المرة التي ذاق فيها مرارة الفراق وكانت أصعب لحظة فى حياته، عند وفاة نجله طارق بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، فكانت بمثابة الضربة القوية له، وعلى رغم من كل ما تعرض له في حياته إلا أنه لم يتوقف أبدا عن إمتاعنا بفنه وكوميديته المختلفة.

وبعد وفاة زوجة الفنان عبد المنعم إبراهيم، قام بالزواج من شقيقتها؛ لتعتني بأولاده، لكن لم تدم هذه الزيجه، فلم تستمر أكثر من 10 أيام ووقع الإنفصال، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين زوجته الأولى وشقيقتها، فتركت أثرًا سلبيًا في نفسيته، ولم يستطع الإستمرار.

وأوضحت ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم أن والدها تزوج للمرة الثالثة من الفنانة كوثر، قائلة: "الزيجة الثالثة لوالدي من اللبنانية ماما عايدة، كان بيحبها، وله منها ابنة اسمها نيفين وتعيش في طرابلس، وكانت معنا وتراعينا حتى رحلت عام 1982".

وكشفت عن الزيجة الرابعة والأخيرة، والتي كان يخفيها عن الجميع ولم يعلن عنها؛ مراعاة لزيجته الثالثة اللبنانية، هي الفنانة كوثر العسال، والتى تزوجها ولم ينفصل عنها حتى انتشر الخبر في الصحافة وكان ينكر هذه الزيجة، ودائما كانت زوجته الثالثة عايدة تحترم كونه ينكر هذه الزيجة وتعتبرها إنصافًا لها.

وكان الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم يقدر زوجته الثالثة بشكل كبير، فلم يقيم ليلة في منزل زوجته الرابعة، احتراماً وتقديراً لدور زوجته فى مراعاة ابناءه، واستمرت زيجته من كوثر العسال في الفترة من 1966 وحتى 1986، بمثابة عشرين سنة.