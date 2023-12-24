غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية صفط الغربية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية صفط الغربية إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، على مدار يومين متتاليين 25 و26 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة " حياة كريمة ".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات ، والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.