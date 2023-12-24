أحمد داود يستأنف تصوير "الهوى سلطان" بعد انتهائه من "زينهم"

استأنف النجم أحمد داود، تصوير فيلمه الهوى سلطان الذي يشاركه بطولته النجمة منه شلبي، وذلك بعد انتهائه من تصوير حلقات مسلسل زينهم الذي حاز على ردود أفعال إيجابية من الجمهور، وتصدر المركز الأول في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته.



ويعتبر فيلم الهوى سلطان، هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنية مصري.



فيلم الهوى سلطان، يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.



كما يعرض لأحمد داود، الآن مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ومازالت قناة ON تعرض حلقات من برنامج الكونتينر لأحمد داود، كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء وتستعرض الحلقات الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها