الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سريع التحضير.. طريقة عمل برجر اللحم بالبيض

برجر اللحم
برجر اللحم

برجر اللحم بالبيض من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوجبة غذاء سريعة وشهيه يعشقها الجميع، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 

طريقة عمل برجر اللحم بالبيض

المقادير

- لإعداد أقراص البرجر :

لحم مفروم : 250 جراماً

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

أوريجانو : ملعقة صغيرة (اختياري)

بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الزيت النباتي : ربع كوب

- خبز البرجر : 3 حبات (محمص)

- ملح : رشة

- فلفل أسود : رشة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- جبن الشيدر : 3 شرائح

 

طريقة التحضير

لإعداد البرجر: 

ضعي اللحم المفروم في وعاء، وأضيفي الملح، والفلفل الأسود، والأوريغانو، وبودرة البصل.

اعجني اللحم المفروم مع البهارات حتى تتجانس المكونات جيداً.

قسمي اللحم لـ 3 قطع، وافردي كل قطعة باليد على شكل دائرة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وضعي أقراص لحم البرجر في صينية فرن مع الزيت النباتي، واطهي اللحم على الجهتين حتى ينضج لمدة 30 دقيقة.

في مقلاة على نار هادئة إلى متوسطة سخني زيت الزيتون، واقلي البيض عيون ورشّي عليه الملح والفلفل الأسود وتركيه حتى ينضج.

وزعي قطع البرغر على الخبز المحمص مع شرائح جبن الشيدر.

أضيفي بيضة مقلية فوق كل قطعة لحم وقدميه ساخناً.

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