موعد مواجهة الأهلي وسيراميكا بالدوري والقنوات الناقلة

تنطلق في تمام السابعة من مساء غد الإثنين مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المحلي التي تقام بمشاركة أربعة فرق في نظام جديد للمرة الأولى.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويلاقي الفائز من هذه المواجهة الطرف الآخر الفائز من المواجهة الأخرى بين بيراميدز ومودرن فيوتشر.

ويخوض الأهلي المنافسات باعتباره بطلاً لمسابقة الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة ، بينما تأتي مشاركة فريق بيراميدز بصفته وصيفًا للدوري ، سيراميكا بطل كأس الرابطة ، مودرن فيوتشر رابع مسابقة الدوري.

المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ..

ويتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص عن مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري التي ستقام مساء غدٍ الاثنين.

ويعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات - الخامسة بتوقيت القاهرة، بملعب محمد بن زايد، حيث يتحدث الثنائي عن مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكانت بعثة الفريق الأحمر قد وصلت إلى أبوظبي مساء السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها الميدالية البرونزية.