عبد المنعم إبراهيم.. "مات من الشغل" ووصية صادمة بعد رحيله| نجومية صُنعت بالصدفة

امتع الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم الجمهور بأدواره التي لا تنسى أبرزها: بين القصرين، سر طاقية الإخفاء، أضواء المدينة، إسماعيل يس في الأسطول، إشاعة حب، الزوجة رقم 13، فوهب حياته من أجل التمثيل حتى آخر لحظه بعمره، ليترك وصية غير متوقعه لأهله.

تحمل الفنان الراحل مسؤولية أسرته سواء أشقاءه أو أبناءه، فكان لديه 4 بنات وولد، وحينما توفى والده ترك له إخوته أيضًا ابنتين وولدين، فكان يراعى أسرة كبيرة، وأيضًا حينما توفى زوج شقيقته كان يقوم برعايتهم وأولادها، فكان حمله كبير.

الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم

عبد المنعم إبراهيم يهدد حياته لأجل الفن

وعرف عبد المنعم إبراهيم بتفانيه في العمل، فأمره الطبيب أكثر من مرة التوقف عن العمل وأخذ اجازة راحة، لكنه كان يرفض دائمًا، مما خانته صحته فذهب إلى الرعاية المركزة مرتين، لأنه كان يرفض أن يرتاح في المنزل.

لكن تعلقه بالفن كان يسوقه إلى دمار صحته، فبعد 4 أيام من إقامته في العناية المركزة، لإصابته بمياه على الرئة، طلب من الطبيب أن يخرج مع وعد بأنه لن يتحرك من المنزل على الأقل لمدة 10 أيام، لكن في اليوم الثاني أثناء مكوثه في المنزل، قرر الذهاب للعمل حيث كان يحضر لمسرحية على مسرح السلام، وبرر نزوله وقتها بـ"المنتج دافع فلوس وهيتخرب بيته".

وفي اليوم الأخير طلب من ابنته "سيجارة" رغم أنه كان توقف عن التدخين، وفي طريقه لجراج المنزل للذهاب إلى العمل سقط قبل أن يركب سيارته وتوفى على الفور.

وصية الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم

قبل وفاة عبد المنعم إبراهيم أوصى بأن تخرج جنازته من المسرح القومي؛ لتعلقه بالمسرح القومي وإعتباره منزله الثاني، وبالفعل خرجت جنازته من هناك، واتجهت إلى مسقط رأسه بقرية ميت بدر حلاوة.

الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم

بداية مشوار عبد المنعم إبراهيم

وعلى الجانب الآخر، كشفت ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم "سمية" عن بداية مشواره الفني في إحدى التصريحات السابقة لها، موضحه أنه عندما رُشِّح الكوميديان إسماعيل ياسين لتجسيد شخصية "سكر هانم"، ورفضته الرقابة لأنه سبق وقدم الدور في فيلم "الآنسة حنفي" الأمر الذي دفع الشركة المنتجة للبحث عن ممثل بديل، ووقع الاختيار على والدها.

وأوضحت في حديثها أن والدها رفض الدور في أول الأمر خوفاً من حكم الجمهور، إلا أن الفنان كمال الشناوي أقنعه بأن الدور محور أحداث الفيلم، والتفريط فيه خسارة.

أبرز أعمال عبد المنعم إبراهيم

وقدم عبد المنعم إبراهيم فى السينما عشرات الأفلام المميزة والتي لا تنسى، ومنها: بين القصرين، إشاعة حب، الزوجة رقم 13، أضواء المدينة، إسماعيل يس في الأسطول، سر طاقية اﻹخفاء، كما برع فى أداء دور الشيخ الأزهرى مدرس اللغة العربية، وقدم نفس الشخصية فى ٦ أفلام الشيخ عبد البر عبد الواحد المجند فى البحرية بفيلم إسماعيل ياسين فى الأسطول عام ١٩٥٧، الأستاذ حكم مدرس اللغة العربية فى فيلم السفيرة عزيزة عام ١٩٦١، الشيخ منعم فى فيلم جواز فى خطر عام ١٩٦٣، الشيخ مهران مدرس اللغة العربية فى فيلم المدير الفنى عام ١٩٦٥، الأستاذ يونس مدرس اللغة العربية فى فيلم المراية عام ١٩٧٠، الشيخ سنوسى فى فيلم الإنتقام عام ١٩٨٦، كما أدى نفس الشخصية فى مسرحية أنا عايزة مليونير عام ١٩٥٦.

ومن أهم أعماله التراجيدية التي لا تنسى: "زينب والعرش"، و"الشهد الدموع"، وبعض الأعمال على خشبة المسرح التي لامست وجدان الجمهور.