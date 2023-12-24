أستاذ علاقات دولية: مصر أحبطت المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر أحبطت المخطط الصهيوني الذي يستهدف إخراج الفلسطينيين من أرضهم منذ اللحظة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن كل الدلائل تشير إلى رغبة إسرائيلية في تنفيذ مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن معظم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد رغبتهم الكامنة في استغلال ما حدث في السابع من أكتوبر العام الجاري لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تتحرك على نحو قوي وفعال على أكثر من محور لإيجاد مواقف دولية داعمة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

نجاح قمة القاهرة للسلام

ولفت إلى نجاح مصر في تنظيم قمة القاهرة للسلام بمشاركة أكثر من 31 دولة و3 منظمات أممية، وهذه المشاركة الفاعلة تؤكد أن العالم ينظر للدولة المصرية باعتبارها صاحبة رؤية مختلفة وصائبة ومتزنة تسعى إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط.

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن أمله بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعدًا لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار للفلسطينيين وشعوب العالم كافة.

كلمة رئيس فلسطين في عيد الميلاد المجيد

وأعرب أبو مازن، في كلمته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، عن أمله ببزوغ شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى.

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط أن نهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي للشعب الفلسطيني على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة.

وأكد أبو مازن: "سنواصل نضالنا لنيل حقوقنا المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة".

وترحم أبو مازن على أرواح الشهداء الأبرار، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن يحفظ الله الشعب الفلسطيني العظيم في غزة والضفة والقدس والشتات، وأن ينال الفلسطينيون الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطنهم فلسطين.