أمطار غزيرة وطقس بارد بمحافظة البحيرة

تشهد البحيرة صباح اليوم الأحد، أمطار غزيرة والتي استمرت لفترات طويلة خاصة في المراكز الشمالية للمحافظة وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد، حيث تحولت الميادين والشوارع إلي برك من المياه بسبب انسداد صفايات المطر وكذلك عيوب في عمليات الرصف، وتشهد المحافظة طقس بارد على كافة الأنحاء، مع رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوي بوادي النطرون والنوبارية.

كما شهدت المدارس حالات عديدة لغياب التلاميذ، بعد أن فضل أولياء الأمور بقاء أبنائهم داخل المنزل.

ومن جانبها قامت الوحدات المحلية بالدفع بالأطقم والأفراد وسيارات الكسح، لرفع المياه من الشوارع والميادين، لضمان سيولة المرور، وسهولة عبور المواطنين.

وفي القرى سادت حالة من السعادة بين المزارعين عقب سقوط الأمطار الغزيرة، والتي توفر عليهم نفقات ري المحاصيل، وبالإضافة إلى قدرة مياه الأمطار على التخلص من الآفات الضارة بالنباتات.