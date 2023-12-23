تدشين مبادرة" المشاركة المجتمعية بالعيادات المهيئة" بالبحيرة

استقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور جمال الكاشف مدير عام الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين،والفريق الوزاري المرافق ،بحضور الدكتور أسامه البلكى رئيس مجلس الصحة الإقليمى بمحافظة البحيرة، والدكتورة هالة بطيشة مدير عام الوقائى بالمديرية.

يأتي ذلك للبدء فى تدشين مبادرة المشاركة المجتمعية بالعيادات المهيئة لتقديم خدمات الشباب والمراهقين بإدارات دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت، وتوجه إلي مركز طب الأسرة بالأبعادية، حيث تم متابعة ورشة عمل مسرحية عن التنمر ، قامت بها الطالبات ، وتم التنسيق لها من خلال مركز الإبداع بدمنهور وإدارة الخدمة الإجتماعية بالمديرية ، فى وجود لمياء مكاوى مدير ادارة الخدمة الإجتماعية بالمديرية والفريق المعاون لها .

يأتي ذلك في ضوء إهتمام وزارة الصحه والسكان ،بتقديم التوعيه والمشوره لفئه الشباب والمراهقين وتقديم خدمات مميزه لهم من خلال قطاع الرعاية الصحية والتمريض والمتمثل في الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والسكان بالعيادات صديقة الشباب وذلك لزياده الطلب والدعم لهذه العيادات.

ويتم من خلال العيادات صديقة الشباب والمراهقين بالمحافظة ، التعامل مع أهم المشكلات النفسية والسلوكية والصحية المرتبطة بفترة المراهقة ، وتقديم الدعم والتوعية الصحية والمشورة لفئة الشباب والمراهقين المترددين على الوحدات الصحية فى المرحلة العمرية من 10 الى 24 سنة .

ويتم كذلك تقديم التوعية والمشورة للتعامل مع الأمراض المزمنة والأمراض المعدية ومشاكل التغذية والأنماط السلوكية المختلفة من التدخين والإدمان والعنف وزواج القاصرات .

إيضًا يتم التوعية لأهم القضايا المعاصرة والمتماشيه مع الإستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 من اتحضر للأخضر والتغيرات المناخية و غيرها .