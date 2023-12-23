مجدي الهواري يرد على أنباء طلاقه من دنيا عبد المعبود

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أنباء تفيد طلاق المخرج مجدي الهواري ومصممة الازياء والاستايلست دنيا عبد المعبود، ما أثار حيرة عدد من متابعيهما.

وجاءت تلك طلاق مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود، بعدما زعم البعض أنهما ألغيا متابعة بعضهما على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ما أثار الشك حول انفصالهما رغم مرور أشهر قليلة على زواجهما .

مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود

مجدي الهواري يخرج عن صمته ويحسم حقيقة طلاقه من دنيا عبدالمعبود

وخرج مجدي الهواري، عن صمته ليحسم حقيقة انفصاله عن زوجته «دنيا»، إذ قال خلال تصريحات صحفية، أن ما تم تداوله في الساعات الأخيرة ليس إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل ما نشر غير صحيح.

كما حسم الأمر عندما شارك جمهوره ومتابعيه صورة رفقة زوجته عبر حسابه بموقع «انستجرام»، ويعد ذلك أول ظهور لهما بعد انتشار شائعات طلاقهما، ولم يكتفي «الهواري» بذلك فقط بينما علق عليها وقال: "من باريس مع حبيبتي".

مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

زواج مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

كان احتفل مجدي الهواري بزواجه من دنيا عبد المعبود منتصف أكتوبر الماضي في أحد اماكن السهر الشهيرة، وذلك بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين، وأبرزهم لبلة، خالد الصاوي منهم الفنان خالد الصاوي ولبلبة، وابناءه من غادة عادل، وهم: حمزة ومريم وعبد الله الهواري.

قصة حب مجدي الهواري وغادة عادل يكتب نهايتها الطلاق

وجاء زواج المخرج مجدي الهواري، ودنيا عبد المعبود، بعد فترة طويلة من انفصاله عن الفنانة غادة عادل، والذي حسم حقيقة عودتهما مرة أخرى بعد طلاق دام سنوات طويلة، ولكن خبر زواجهما جاء ليضع حدًا لكل هذه الأقاويل.

أحب المخرج مجدي الهواري الفنانة غادة عادل كثيرًا، حيث عاشا سويًا قصة حب تكللت بالزاوج الذي دام لأكثر من 20 عاما، ونتج عنه إنجابهما 5 أولاد، إلا أنهما انفصلا منذ 6 سنوات، وتحديدًا في عام 2018، بسبب الغيرة الشديدة.

مجدي الهواري يتحدث عن شروط زواجه مرة أخرى

وقد تحدث المخرج مجدي الهواري، فى أخر لقاء تليفزيوني جمعه بالفنانة غادة عادل، عن شروطه في الزواج من أخري، قائلًا: "أن تكون من سأتزوجها متقبلة فكرة استمرار حبي لكي، أن تتقبل ذكرياتي معك وحياتي ومع أولادي ".

دنيا عبد المعبود

من هي دنيا عبد المعبود

درست دنيا عبد المعبود في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء، وبدأت عملها في مجال الفن قبل أن تنهي دراستها.

وكان أول أعمال دنيا عبد المعبود هو فيلم «بنات العم» مع الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو.

وتولت دنيا عبد المعبود تصميم الأزياء في عدد كبير من الأعمال السينمائية كان من بينها «لا مؤاخذة».