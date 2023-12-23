سقوط 3 تشكيلات عصابية في قبضة الأمن خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهم ارتكبوا 10 وقائع متنوعة .

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ) بالمنوفية حال قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية").



وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفـى، تحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وفي سياق منفصل كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادى.

تزوير محررات رسمية

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (96خاتم شعار الجمهورية مقلد-109 أكلاشيه منسوب للعديد من الجهات– الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.

ط عصابة تطبيق أوميجا برو

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم تحت زعم إستثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال الإشتراك فى التطبيق المشار إليه.

تحريات رجال الداخلية

بتكثيف التحريات تبين قيام 6 أشخاص"3 منهم خارج البلاد" بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 مليون جنيه عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس"مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ،عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الإحتيالى وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ المالية.



