كنيسة القديسين في مصر الجديدة تستقبل القس داود عادل.. غدًا

تفاصيل

تستقبل كنيسة القديسين وجوارجيوس والانبا انطونيوس بالنزهة التابعة الأقباط الأرثوذكس في مصر الجديدة، غداً الأحد، القس الاب داود عادل لأداء مهامه الروحية في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يشارك في الحضور الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والشمامسة والخدام والخادمات وأبنائها لحضور هذه المراسم.

فعاليات وأنشطة الأرثوذكس الفترة المقبلة

استهل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية فترة صوم الميلاد المجيد منذ أيام، على أن يستمر لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل، وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

مناسبات عاشتها الكنيسة

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.