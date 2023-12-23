الأنبا برسوم يعقد اجتماع الأرثوذكس إبإيبارشية صنبو وديروط

في شهر كيهك

يعقد نيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية صنبو وديروط، الإثنين المقبل، فعاليات الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بمقر المطرانية في كنيسة السيدة العذراء، بمناسبة "فترة كيهك وصوم الميلاد"، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



تفاصيل الاجتماع العام صنبو وديروط

يستمر الاجتماع ساعتين متزامنًا مع نهضة الصوم والتسبحة الكيهكية، على أن يتخللا فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، الطقوس القبطية الأرثوذكسية.



تسبحة كيهك وصوم الميلاد المجيد

يستعد الأقباط في ربوع الأرض للاحتفال بيد الميلاد المجيد، بعدما عاشت خلال الفترة الماضية نهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يومًا حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.



أنشطة واحتفالات.. شهدتها الكنائس المصرية

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخًا عظيمًا واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان آخرها "عيد الصليب المجيد"، الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثارًا باقية رغم محاولات البحث من الجماعات المسيحية هناك.