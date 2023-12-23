تكثيف الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة العامة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة العامة، لتحسين جودة الحياة أمام المواطنين لنيل رضاهم، وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بأعمال رفع تراكمات القمامة الموجودة بناحية شارع ترعة سراج ومنطقة ناهد عرفة والعزبة الحمراء وأمام النبايشة وأمام مجمع خدمات الحسينية، للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق، بالتواجد بميدان عرابى ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وشارع لوممبو، وذلك لمتابعة رفع الإشغالات والقضاء على ظاهرة إفتراش الباعة المتجولين، والزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدى على الرصيف وحرم الطريق.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، عمال النظافة، من أجل رفع التراكمات والسفوحة بالمدينة، والتى تضمنت عدد كبير من شوارع المدينة.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملات النظافة بجميع المناطق، والتي إشملت على رفع القمامة، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة، كما تم متابعة أعمال رفع كفاءه الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات، للحفاظ على صحه وسلامة المواطنين بالمدينه والوحدات المحلية التابعة.