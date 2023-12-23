الأموال العامة تضبط مزور الأوراق الرسمية بالجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادى.

تزوير محررات رسمية



وبتقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (96خاتم شعار الجمهورية مقلد-109 أكلاشيه منسوب للعديد من الجهات– الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.

ضبط عصابة تطبيق أوميجا برو

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم تحت زعم إستثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال الإشتراك فى التطبيق المشار إليه.

تحريات رجال الداخلية

بتكثيف التحريات تبين قيام 6 أشخاص"3 منهم خارج البلاد" بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 مليون جنيه عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس"مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ،عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الإحتيالى وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ المالية.

اعترافات المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامىعلى النحو المشار إليه وإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج "جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم "، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.