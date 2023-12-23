مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر والكلية الإسلامية التكنولوجية بماليزيا

تتضمن التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات..

وقع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور وان نجمي بن محمد فيصل، رئيس الكلية الإسلامية التكنولوجية العالمية بولاية بيننانج الماليزية مذكرة تفاهم بين جامعتي، الأزهر والكلية الإسلامية الماليزية.

بحضور الدكتور داتؤ محمد عبد الحميد، وزير التعليم والشئون الدينية النائب الأول لرئيس وزراء ولاية بيننانج الماليزية، والسفير إسماعيل زماني، سفير ماليزيا بالقاهرة، ووفد من حكومة ولاية بيننانج والقيادات التنفيذية بالولاية.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة بالوفد الماليزي في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

تقوية وتدعيم التبادل العلمي والأكاديمي بين الجامعتين وتوثيق الصلات العلمية

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على تقوية وتدعيم التبادل العلمي والأكاديمي بين الجامعتين، وتوثيق الصلات العلمية من خلال البحوث العلمية المشتركة، والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات في مجالات الدراسات الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي والشريعة والقرآن الكريم، إضافة إلى التعاون في مجالات الكتب العلمية، والمناهج الدراسية، وتشجيع نشر البحوث العلمية في الدوريات العلمية بين الجامعتين.

كما تضمنت مذكرة التفاهم تبادل أعضاء هيئة التدريس والكفاءات العلمية بين الجامعتين، بجانب تبادل الزيارات الطلابية بعد استيفاء الشروط المنظمة لذلك، ويتم العمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة عامين.

جدير بالذكر أن الدكتور وان نجمي بن محمد فيصل، رئيس الكلية الإسلامية التكنولوجية بولاية بيننانج الماليزية (كتاب)، تعلم في جامعة الأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا دفعة 2001م، ويشغل حاليًا منصب رئيس جامعة كتاب الماليزية، ووصفه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأنه سفير الأزهر الشريف في ماليزيا.