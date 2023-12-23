الاتحاد العام بالمملكه المتحده يشارك في احتفالات عيد الميلاد .. صور



احتفلت كنيسة الماء الحي العربيه في كنيسة سان جونز بمنطقة ايلنج بعيد الميلاد المجيد ، وبدعوه كريمه من القس سامح متري حضر الاحتفال معالي القنصل العام السفير محمد ابو آلخير ونيافة الانبا انجيلوس اسقف إيبارشية لندن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة المتحدة، وحضر ايضا السيد المستشار محمد رأفت والسيد المستشار خالد انس .



وصرحت مهندسه مرڤت خليل انه كان من دواعي سرورها تلقي هذه الدعوه الكريمه من القس سامح متري ولقد حضرت المهندسه مرڤت خليل والأستاذ إسماعيل خميس وحضرت جنه درويش ممثله عن لجنة الشباب في الاتحاد،

وحضر ايضا رئيس الرابطه النوبيه عبد الله هلال بمصاحبة مجموعه من ابناء الرابطه .

القي القس متري كلمه نقل فيها تهنئة معالي وزيرة الهجره السفيره سها جندي الي جموع المصريين في الخارج وشكر. الحضور كلا باسمه.



ثم القي نيافة الأنبا انجيلوس كلمه هنأ فيها جموع المصريين باحتفالات عيد الميلاد وتطرق في كلمته للأحداث العالميه الجاريه داعيا الله بان يمن علينا بنعمة السلام.



ثم القي السفير محمد ابو الخير كلمه نقل فيها تهنئة الشعب المصري رئيسا وحكومة وشعبا وتمني ان يعم السلام المنطقه العربية والعالم اجمع .



وبدورها نقلت خليل تهنئة جميع اعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده الي القس متري وجميع الحضور

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