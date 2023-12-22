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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي وفلومينينسي.. فودين وجريليش يقودان تشكيل السماوي في نهائي مونديال الأندية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف الجهاز الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بقبادة الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل السماوي لنهائي كأس العالم للأندية أمام فلومنينسي البرازيلي.

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وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز على نظيره أوراوا الياباني بثلاثة أهداف نظيفة في الدو نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بينما فاز فلومنينسي على نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين في نفس الدور.
وبدأ جوارديولا بالتشكيل المعتاد عليه، حيث يتواجد ثلاثي هجومي في المنطقة الأمامية، فيبحث الفريق الإنجليزي عن إنهاء المباراة من بدايتها.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فلومينينسي البرازيلي

حراسة المرمى: إيدرسون. 
خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي. 
خط الوسط: رودري، ريكو لويس، برناردو سيلفا. 
خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ألفاريز.

ويرغب مانشستر سيتي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية خلال هذه النسخة، حيث يعد الفريق البرازيلي خصمًا في المتناول بعد المستوى الذي ظهر عليه أمام الأهلي في الدور نصف النهائي.

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