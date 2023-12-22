عاجل
الانتخابات الرئاسية في الكونغو| ضرب وتعرية سيدة كونغولية مندوب مصر بمجلس الأمن: “لا يمكن ترك مساعدات غزة رهينة لإسرائيل”
الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة: النادي الأهلي يواصل تألقه المونديالي تأكيدًا لريادة الكرة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي وجهازه الفنى والإداري وجميع اللاعبين والجماهير النادي بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية بفوز النادي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ مشاركات الأهلي بمونديال الأندية، بالمملكة العربية السعودية.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة  النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد الفريق الياباني اوراوا ريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية تعبر عن قدرات وإمكانات كرة القدم المصرية وتفوقها من خلال النادى الأهلى الذى يمثل مصر بمونديال الأندية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، هو إنجاز كبير ومستحق، ويمثل دعم وحافز للمنتخب ،وبخاصة لاعبيه المنضمين للمنتخب، استعداداً لمنافسات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

مواد متعلقة

سكرتير بنى سويف يتابع سير العمل بمشروع تطوير سوق الدهشوري

أزهر الغربيةيستعد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

إزالة فورية لحالة تعدٍ بقرية دندرة بقنا
الجريدة الورقية