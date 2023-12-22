Tencent تخسر 43 مليار دولار من قيمتها السوقية

خسرت شركة Tencent حوالي 43.5 مليار دولار من القيمة السوقية يوم الجمعة بعد أن فاجأت الصين الأسواق المالية بمجموعة جديدة من القواعد التي تهدف إلى الحد من الإفراط في اللعب والإنفاق.

أدت مسودة المبادئ التوجيهية الصادرة عن الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين إلى إغراق أسهم Tencent وNetEase وBilibili المدرجة في هونج كونج - من بين أكبر العدادات المتعلقة بالألعاب عبر الإنترنت في أكبر سوق للألعاب عبر الإنترنت في العالم.

قال بريان تايكانجكو، المحلل في شركة Stansberry Research، لشبكة CNBC: "إن الخطوة التنظيمية الأخيرة بشأن صناعة الألعاب عبر الإنترنت هي آخر شيء كان السوق يأمل في سماعه من بكين".

وأضاف: "على الرغم من حسن النية، إلا أن هذه الخطوة تلقي بظلال من الشك على جدوى نماذج الأعمال الحالية التي تعتمد في الغالب على الحوافز أو المكافآت لجذب المستخدمين وتعزيز الولاء".

تينسنت ومقرها شنتشن، التي تمتلك WeChat وحققت أكثر من خمس إيراداتها في الربع الثالث من الألعاب المحلية عبر الإنترنت، شهدت انخفاض أسهمها بنحو 12.4٪ لتغلق عند 274 دولارًا هونج كونج، وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ نهاية نوفمبر 2022.

نيتياس، التي جاءت 80٪ من إيراداتها في الربع الثالث من الألعاب المحلية عبر الإنترنت، انخفضت بنسبة 24.6٪ لتغلق عند 122 دولارًا هونج كونج. وقضت خسائر يوم الجمعة على نحو 115.1 مليار دولار هونج كونج (14.7 مليار دولار) من القيمة السوقية لشركة NetEase.

بيليبيلي، وهو موقع للتواصل الاجتماعي حصل على 17.1٪ من إجمالي صافي إيراداته في الربع الثالث من الألعاب المحلية الصينية، وشهد انخفاض أسهمه بنسبة 9.7٪ لتغلق عند 80.30 دولار هونج كونج، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022 - مما أدى إلى انخفاض حوالي 2.4 مليار دولار هونج كونج (307 مليون دولار أمريكي). ) من قيمتها السوقية.

أغلق مؤشر هانغ سنغ منخفضًا بنسبة 1.7% يوم الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر أربعة أيام، في حين أنهى مؤشر الشركات الصينية لأكبر الأسماء القيادية في البر الرئيسي الخارجية المدرجة في هونغ كونغ بانخفاض 2.3%.

"أنا واثق من أننا سنحصل على مزيد من الوضوح بشأن هذه القواعد الجديدة في الأيام والأسابيع المقبلة. لكن المستثمرين لا يريدون الانتظار حتى يهدأ الغبار. وقال Tycangco إن التنسيق الأفضل بين الصناعة والجهات التنظيمية سيفيد الجميع في المستقبل.

مبادئ توجيهية جديدة، انتكاسة جديدة

تتطلب مسودة المبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن أعلى هيئة تنظيمية للألعاب في الصين من مالكي الألعاب عبر الإنترنت الامتناع عن تقديم أو التغاضي عن المعاملات ذات القيمة العالية أو باهظة الثمن في الكيانات الافتراضية سواء عن طريق المزادات أو نشاط المضاربة، من بين أمور أخرى.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر إنه سيتم أيضًا حظر مكافآت تسجيل الدخول اليومية، في حين يجب فرض حدود إعادة الشحن من خلال تحذيرات منبثقة تصدر للمستخدمين الذين يظهرون "سلوك استهلاك غير عقلاني".

وقال فيجو تشانغ، نائب رئيس Tencent Games، لـ CNBC: “هذه الإجراءات الجديدة لا تغير بشكل أساسي نموذج وعمليات الألعاب عبر الإنترنت”. "إنها توضح دعم السلطات لصناعة الألعاب عبر الإنترنت، وتوفر إرشادات مفيدة تشجع على ابتكار ألعاب عالية الجودة."