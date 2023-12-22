نجوم غائبون حاضرون بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023

كرم مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، نجوم فارقوا عالمنا في نهاية العام الحالي 2023، تكريمًا لعطائهم الفني، وأبرزهم الفنان طارق عبدالعزيز، مصطفى درويش، أشرف مصيلحي، عادل أنور، المنتجة ناهد فريد شوقي، المخرج أحمد البدري، أحمد سامي العدل.

حرص عدد من النجوم والنجمات على حضور حفد ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته السادسة، وأبرزهم الفنانة أسماء جلال، إلهام شاهين، صدقي صخر، ناردين فرج، جيهان الشماشرجي، انتشال التميمي، كريمة منصور، أحمد حاتم، أحمد مجدي، أمير المصري، أحمد مالك، ندى موسى، تامر حبيب، المطربة المغربية غالية بن علي، صبا مبارك، محمود حجازي وزوجته، ستيفاني عطا الله.

مصطفى درويش

شهد حفل ختام الجونة حضور النجم العالمي تيريس جيبسون، بطل سلسلة أفلام فاست آند فيوريس، برفقة الفنان المصري محمد كريم، مرتديًا جلابية حمراء وجاكيت أسود.

ختام مهرجان الجونة السينمائي

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر 2023 بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

وأخذت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي طابعًا فلسطينيًا استثنائيًا بالتزامن مع حرب غزة، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني التي عرضت مجموعة من الأفلام الفلسطينية النادرة.

جيهان الشماشرجي

سوق الجونة السينمائي

كما شهدت الدورة السادسة حدث فني للمرة الأولى وهو انطلاق سوق الجونة السينمائي داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى من نوعها، التي يتم تدشين سوق سينمائي داخل مهرجان مصري، على خطى ما يحدث في المهرجانات العالمية الكبرى.

وأقيم السوق على مدار 4 أيام متتالية وتضمن العديد من البرامج أبرزها "Meet The Expert"، كما تواجدت مكتبة تضم مجموعة من الأفلام القصيرة غير المشاركة في مسابقة المهرجان، مع منح الفرصة لصناع السينما الشباب كي يشاهدوها ويستفيدوا منها.

أسماء جلال

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

شيرين

ختام مهرجان الجونة

ناردين فرج

أمير المصري

إنتشال التميمي وزوجته

صدقي صخر

محمود حجازي وزوجته

أحمد مجدي

غالية بن علي

ختام مهرجان الجونة