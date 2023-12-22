المقاومة الإسلامية في العراق تنشر فيديو لحظة قصف إيلات بطائرة مسيّرة

نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد لحظة إطلاق طائرة مسيرّة باتجاه الأراضي المحتلة في أم الرشراش "إيلات".

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية قصفت إيلات فجرًا، وفي بيان مقتضب، تبنّت فيه استهدافها أم الرشراش الواقعة جنوبي فلسطين المحتلة.

وجاء في البيان أنّ مجاهدي المقاومة استهدفوا هدفاً في أم الرشراش المحتلة "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

قصف مدرعة النمر:

كما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير عربة النمر المدرعة الإسرائيلية، بصاروخ كونيت في حي الشجاعية.

وظهر في الفيديو المقاومة تستهدف العربة من مسافة بعيدة بصاروخ كورنيت "أرض أرض"، لتسقط عربة النمر التي كانت تحمل على متنها 14 جنديًا إسرائيليًا.

صراع بين حزب الله وإسرائيل:

تبادل كثيف لإطلاق النار عند الحدود الشمالية بين "الاحتلال" وعناصر من حزب الله.

و صعدت إسرائيل عملياتها بعد الضربات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وقصفت اليوم منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى، وفقًا للإذاعة الفلسطينية، ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول للموقع بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات.

وارتفع شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 20057 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.